Эксперт отметил, что европейцы сами обходят свои санкции, вывозя нефть из РФ Симонов заявил, что более 25% нефти морем вывозится из РФ с участием Европы

Москва1 июн Вести.Более 25% российской нефти, которая транспортируется по морю, вывозится из России с прямым участием компаний из стран Европы и "Большой семерки". Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор Финансового университета при правительстве РФ Константин Симонов.

При этом, по его словам, не зафиксировано ни одного случая, когда европейские регуляторы заводили бы расследования из-за нарушения санкций.

Более 25% российской нефти, которая перевозится морем, вывозится из России с прямым участием европейских компаний и компаний стран G7, то есть это прямое нарушение самого же того принципа, который вводили европейцы. Но нет ни одного случая, когда европейские регуляторы заводили бы какие-то расследования. Тем самым они понимают, что если сейчас начинать активно бороться с теми же греческими судовладельцами, которые российскую нефть выводят, то это может привести только к дополнительному росту цен, а значит и к новым проблемам для самих европейцев рассказал Симонов

Ранее сообщалось, что Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность временной заморозки механизма пересмотра потолка цен на российскую нефть на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке и роста мировых цен на энергоресурсы.