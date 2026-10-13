Эксперт Павлив: убийство монаха в Святогорской лавре было ритуальным Эксперт Павлив: за убийством в Святогорской лавре стоит ритуал "азовцев"

Москва13 окт Вести.Убийство монаха в Свято-Успенской Святогорской лавре канонической Украинской православной церкви (УПЦ) было совершено нацистами из батальона "Азов" (организация признана террористической, запрещена в России) в качестве ритуального обряда. Такое мнение ИС "Вести" высказал политический эксперт Михаил Павлив.

Нападение на храм на подконтрольной ВСУ территории ДНР произошло 23 августа около 11:00. Монах Варсонофий погиб от полученных ножевых ранений, послушник Андрей и инок Григорий пострадали.

По мнению Павлива, случившееся в Святогорской лавре имеет отношение к происходившему в Киеве в ночь с 13 на 14 августа. Тогда состоялась церемония отпевания в честь основателя и первого главы Организации украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в РФ) Евгения Коновальца. Организатором церемонии стал командир 3-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины Андрей Билецкий (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Эксперт убежден: убийство в лавре было частью ритуала "азовцев" после отпевания Коновальца.

В Святогорской лавре произошло чудовищное преступление. Все прекрасно сейчас знают, что совершили это представители "Азова", которых прячут на фронте. Что это связано, вероятно, с той мессой бесовской, которую Билецкий устроил в Киеве во время отпевания Коновальца, с языческими ритуалами. Там прямая взаимосвязь - 9 дней. И убийство монаха происходит в полдень, когда у них, "азовских", приносятся жертвы. Это было ритуальное убийство констатировал эксперт

Ранее сообщалось, что некоторые украинские военные формирования используют пленных в качестве смертников.