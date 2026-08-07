Москва7 авг Вести.Президент РФ провел разговор с командиром 76-й десантно-штурмовой дивизии и заслушал доклад об обстановке на добропольском направлении. Там формируется одна из дуг, охватывающих Краматорск и Славянск. О значении этого разговора в интервью "МК" рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По словам эксперта, российские войска ведут наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию, пытаясь взять ее в кольцо. Атаки ведутся с трех основных направлений, формируя огромную дугу вокруг городов.

Добропольское направление — одно из важнейших, поэтому Верховный Главнокомандующий решил поговорить с командиром 76-й гвардейской дивизии ВДВ Абдулазизом Шихабидовым; эта прославленная дивизия – с первых дней на СВО.

Как говорит эксперт, президент Владимир Путин постоянно звонит на передовую, говорит с военнослужащими, вплоть до командиров полков и даже штурмовых рот. Напрямую узнает у бойцов о положении дел на поле боя.

Разговор с командиром 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии - это только один из моментов, о котором посчитали нужным рассказать. Это означает, что Верховный Главнокомандующий держит руку на пульсе, что он в курсе всего. Он досконально знает обстановку на фронте вплоть до тактического уровня. заявил Василий Дандыкин

По мнению капитана первого ранга, мы находимся на пороге серьезных событий.