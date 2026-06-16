Экономист Сазанова: после открытия Ормуза цены на авиабилеты снизятся на 15%

Эксперт спрогнозировала снижение цен на авиабилеты после открытия Ормуза Экономист Сазанова: после открытия Ормуза цены на авиабилеты снизятся на 15%

Москва16 июн Вести.Цены на авиабилеты снизятся на 5-15% после открытия Ормузского пролива. Такое предположение высказала кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории Финансового университета Светлана Сазанова.

В беседе с NEWS.ru она пояснила, что снижение не произойдет моментально.

При разблокировке пролива мировые цены на авиабилеты останутся на прежнем уровне в течение трех-шести месяцев. Затем можно ожидать снижения цен на 5-15% сказала эксперт

Сазанова отметила, что сокращение поставок нефти в одно время привело к росту цен на авиационное топливо почти на 100%, что и повлияло на подорожание рейсов.

Накануне стало известно, что США рассчитывают "довольно быстро" удвоить число проходящих через Ормузский пролив судов.