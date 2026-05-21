Москва21 мая Вести.Иран проявил гибкость за столом переговоров и был готов к ограничениям в отношении масштабов ядерной программы, тогда как США разрушили весь процесс. Об этом эксперт Центра стратегических исследований Ирана Али Акбар Дареини заявил в интервью ИС "Вести".

При этом эксперт добавил, что позиция Ирана по обогащенному урану не подлежит обсуждению.

Иран проявил гибкость за столом переговоров. Тегеран ясно дал понять, что его право на обогащение урана не подлежит обсуждению. Мы не собираемся вести переговоры по этому поводу. Но Иран был готов пойти на уступки и принять ограничения в отношении масштабов своей ядерной программы, насчет типов центрифуг и деталей к ним. Исламская Республика была очень гибкой, но именно американцы разбомбили стол переговоров и разрушили процесс заявил Али Акбар Дареини

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран не отступит от защиты своих законных прав, переговоры с США не означают капитуляцию Тегерана.

Также СМИ сообщили, что новый раунд переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоится в Исламабаде в конце мая.