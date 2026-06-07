Москва7 июн Вести.Сотрудники Главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Министерства обороны РФ изучили материалы о плене старшего сына Иосифа Сталина Якова и пришли к неожиданным выводам.

По данным МК.RU, в начале 2000-х эксперты изучили фотографии и записки из плена Якова Сталина.

Исследователи пришли к выводу, что большинство фотографий с сыном Сталина из немецких журналов, газет и листовок являлись монтажом. Кроме того, эксперты сравнили конспекты Якова Сталина с его запиской, которую он через Красный Крест якобы передал отцу. По всем признакам, записка также является подделкой.

Помимо этого, специалистов смутили показания очевидцев. Один из них утверждал, что человек, сидевший в офицерском лагере под именем Якова, увлекался резьбой по кости. Однажды он продал самодельные шахматы за большую сумму. Однако известно, что этому ремеслу учатся с детства, а выросший в Москве и обучавшийся в технических вузах Яков вряд ли мог уделять достаточно времени этому занятию.

Таким образом, эксперты поставили под сомнение версию, согласно которой Яков Сталин находился в немецком плену. Возможно, спецслужбы Германии использовали информацию о пленении сына Сталина для своей кампании.