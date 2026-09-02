Москва2 сенВести.Турция сократила импорт российской пшеницы до минимума за год. Об этом свидетельствуют данные турецкой статслужбы, которые проанализировало РИА Новости. За июль Турция импортировала из России пшеницы на 46,1 миллиона долларов.
За месяц поставки сократились на 60%, достигнув минимума с прошлого июляговорится в сообщении
Кроме того, Турция продолжает закупать российскую кукурузу, хоть и в меньших объемах. Поставки за июль составили 37,1 миллиона долларов А по итогам семи месяцев турки купили кукурузы на 229,3 миллиона долларов.