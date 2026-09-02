За июль Турция импортировала из России пшеницы на 46,1 млн долларов

Экспорт российской пшеницы в Турцию в июле этого года просел почти на две трети За июль Турция импортировала из России пшеницы на 46,1 млн долларов

Москва2 сен Вести.Турция сократила импорт российской пшеницы до минимума за год. Об этом свидетельствуют данные турецкой статслужбы, которые проанализировало РИА Новости. За июль Турция импортировала из России пшеницы на 46,1 миллиона долларов​​​.

За месяц поставки сократились на 60%, достигнув минимума с прошлого июля говорится в сообщении

Кроме того, Турция продолжает закупать российскую кукурузу, хоть и в меньших объемах. Поставки за июль составили 37,1 миллиона долларов А по итогам семи месяцев турки купили кукурузы на 229,3 миллиона долларов.