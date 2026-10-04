Москва4 октВести.Аварийно-восстановительные работы начаты в Луганской Народной Республике, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Уточняется, что энергетики организовали их после нештатной ситуации в энергосистеме ЛНР.
Просим жителей с понимаем отнестись к сложившейся ситуации, специалисты прикладывают все усилия для скорейшего восстановления электроснабжения потребителейговорится в заявлении, опубликованном в MAX
Отмечается, что правительство региона взяло ход восстановительных работ на контроль.