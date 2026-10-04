После нештатной ситуации в энергосистеме ЛНР начаты восстановительные работы

Энергетики начали аварийно-восстановительные работы в ЛНР После нештатной ситуации в энергосистеме ЛНР начаты восстановительные работы

Москва4 окт Вести.Аварийно-восстановительные работы начаты в Луганской Народной Республике, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Уточняется, что энергетики организовали их после нештатной ситуации в энергосистеме ЛНР.

Просим жителей с понимаем отнестись к сложившейся ситуации, специалисты прикладывают все усилия для скорейшего восстановления электроснабжения потребителей говорится в заявлении, опубликованном в MAX

Отмечается, что правительство региона взяло ход восстановительных работ на контроль.