Москва12 октВести.Организованы ремонтно-восстановительные работы по подаче электроэнергии в Луганск, сообщили в Министерстве топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской Народной Республики.
Уточняется, что причиной сбоя стала авария в электросетях.
Порядка 50 тысяч абонентов Луганска остаются обесточенными в результате аварии в электросетяхговорится в заявлении Минтопэнерго ЛНР в MAX
По оценке специалистов, электроснабжение потребителей планируется восстановить в течение нескольких часов.