Эррол Маск: Вашингтон - это гетто по сравнению с Москвой

Москва5 апр Вести.Отец Илона Маска Эррол Маск, сравнивая Москву и Вашингтон, заявил, что столица США за последние годы пришла в упадок и превратилась в гетто, хотя прежде являлась очень красивым городом, сообщает РИА Новости.

Округ Колумбия являлся когда-то очень красивым местом. Но теперь это гетто. На фоне Москвы Вашингтон выглядит дешево и неухоженно. При этом проблема связана не с самим городом, а с качеством управления приводит РИА Новости слова Эррола Маска

Округ Колумбия, в котором расположен Вашингтон, считается оплотом Демократической партии. Кандидаты от демократов почти неизменно побеждают на выборах в округе и столице США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что вновь сделал Вашингтон безопасным.