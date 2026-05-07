Москва7 мая Вести.Авиакомпании обязаны компенсировать пассажирам стоимость билетов на рейсы, которые были отменены из-за роста цен на топливо. Об этом заявил комиссар ЕС по транспорту Апостолос Цицикостас.

В разговоре с Financial Times (FT) еврокомиссар пояснил, что подорожание горючего — это чрезвычайные обстоятельства, поэтому перевозчики обязаны возместить убытки клиентам.

Цена авиационного топлива – это причина отмены рейсов. Если рейсы отменяются без чрезвычайных обстоятельств – а цены на топливо не являются чрезвычайными обстоятельствами – компании обязаны компенсировать пассажирам убытки сказал Цицикостас

Ранее FT сообщала, что авиакомпании со всего мира сократили около 2 млн пассажирских мест в расписаниях из-за опасений нехватки авиационного топлива.