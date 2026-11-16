Москва16 нояВести.В Ярославской области за ночь сбиты 20 БПЛА ВСУ. Информацию в MAX разместил губернатор региона Михаил Евраев.
За минувшую ночь на территории Ярославской области силами РЭБ нейтрализовано 20 беспилотников. Жертв и пострадавших нетнаписал Евраев
Губернатор поблагодарил подразделения Минобороны, сотрудников министерства региональной безопасности и силовых ведомств за работу по отражению атаки врага. Глава региона напомнил гражданам о необходимости сообщать о местонахождении фрагментов беспилотников. Приближаться к ним запрещено.
Отбой беспилотной опасности на территории региона был объявлен в 7.17.