Евраев: в Ярославской области уничтожены два БПЛА ВСУ, пострадавших нет

В Ярославской области сбиты два вражеских беспилотника, пострадавших нет Евраев: в Ярославской области уничтожены два БПЛА ВСУ, пострадавших нет

Москва22 окт Вести.Два беспилотных летательных аппарата ликвидированы в небе над Ярославской областью. Информацией в MAX поделился губернатор Михаил Евраев.

Отбой беспилотной опасности на территории Ярославской области. Силами ПВО и РЭБ нейтрализованы два вражеских беспилотника написал Евраев

Никто не пострадал, отметил глава региона и поблагодарил подразделения Минобороны, сотрудников министерства региональной безопасности и силовых ведомств за работу по обеспечению безопасности области.

Рано утром 22 октября в целях безопасности перекрывался выезд из Ярославля в сторону Москвы. Это было связано с работой сил ПВО. Позже движение транспорта восстановили.