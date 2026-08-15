Евраев: в Ярославской области за ночь нейтрализовали пять БПЛА

В Ярославской области нейтрализовали пять беспилотников Евраев: в Ярославской области за ночь нейтрализовали пять БПЛА

Москва15 авг Вести.Пять беспилотных летательных аппаратов были лквидированы в еночь на 15 августа над территорией Ярославской области, об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в личном канале МАХ.

Сегодня наш регион подвергся атаке вражеских БПЛА. Силами РЭБ нейтрализованы 5 беспилотников написал чиновник

По данным губернатора, в результате происшествия никто не пострадал. Также на территории области не был поражен ни один объект.

В настоящее время непосредственной угрозы атаки беспилотников на территории региона нет, добавил Евраев.