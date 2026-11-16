Москва16 нояВести.Ночью 16 ноября силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нейтрализованы пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев.
Силами РЭБ на территории Ярославской области нейтрализовано 5 вражеских беспилотников. При обнаружении фрагментов БПЛА не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112отметил губернатор в своем канале на платформе MAX
В то же время глава региона предупредил, что в Ярославской области сохраняется режим беспилотной опасности. При этом ограничения движения транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы отменены.