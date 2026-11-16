В Ярославской области нейтрализовали пять украинских БПЛА Пять украинских БПЛА нейтрализованы в Ярославской области

Москва16 ноя Вести.Ночью 16 ноября силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нейтрализованы пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев.

Силами РЭБ на территории Ярославской области нейтрализовано 5 вражеских беспилотников. При обнаружении фрагментов БПЛА не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112 отметил губернатор в своем канале на платформе MAX

В то же время глава региона предупредил, что в Ярославской области сохраняется режим беспилотной опасности. При этом ограничения движения транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы отменены.