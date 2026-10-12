В Ярославской области уничтожен украинский БПЛА Украинский беспилотник уничтожен в Ярославской области

Москва12 окт Вести.В Ярославской области силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев.

На территории Ярославской области ликвидирован вражеский беспилотник. Жертв и пострадавших нет проинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX

По его словам, непосредственная угроза вражеского удара снята, но режим беспилотной опасности в регионе сохраняется.

В Ярославле перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено добавил Евраев

Ранее сообщалось, что режим беспилотной опасности был введен в Ярославской области 11 октября в 22.13 мск. В целях безопасности были введены ограничения движения и изменены маршруты общественного транспорта.