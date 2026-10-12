Москва12 октВести.В Ярославской области силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев.
На территории Ярославской области ликвидирован вражеский беспилотник. Жертв и пострадавших нетпроинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX
По его словам, непосредственная угроза вражеского удара снята, но режим беспилотной опасности в регионе сохраняется.
В Ярославле перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановленодобавил Евраев
Ранее сообщалось, что режим беспилотной опасности был введен в Ярославской области 11 октября в 22.13 мск. В целях безопасности были введены ограничения движения и изменены маршруты общественного транспорта.