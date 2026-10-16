В Ярославской области средствами РЭБ уничтожены 8 украинских беспилотников

Евраев: в Ярославской области уничтожены 8 БПЛА, пострадавших нет В Ярославской области средствами РЭБ уничтожены 8 украинских беспилотников

Москва16 окт Вести.Ночью 16 октября в Ярославской области российскими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ликвидированы 8 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

На территории Ярославской области силами РЭБ уничтожены 8 беспилотников. Жертв и пострадавших нет. Беспилотная опасность сохраняется отметил глава региона в мессенджере МАХ

Губернатор поблагодарил спецслужбы за слаженные и профессиональные действия.

Ранее сообщалось, что аэропорт Ярославля временно закрыт в целях безопасности.