Москва16 октВести.Ночью 16 октября в Ярославской области российскими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ликвидированы 8 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
На территории Ярославской области силами РЭБ уничтожены 8 беспилотников. Жертв и пострадавших нет. Беспилотная опасность сохраняетсяотметил глава региона в мессенджере МАХ
Губернатор поблагодарил спецслужбы за слаженные и профессиональные действия.
Ранее сообщалось, что аэропорт Ярославля временно закрыт в целях безопасности.