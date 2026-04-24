Москва24 апр Вести.Главная цель Соединенных Штатов в конфликте с Ираном – лишить Тегеран права на мирную атомную энергетику при помощи военной силы. Такое мнение выразил профессор факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко в интервью информационной службе "Вести".

По словам эксперта, США еще в 1946 году заявили о плане взять под контроль весь ядерный топливный цикл в мире.

Они делают ставку на игру на нескольких досках. Ну, первое направление – давление на поставщиков природного урана. Здесь у них и создание в свое время Всемирной ядерной ассоциации, кстати, дублирующей МАГАТЭ, а в свое время [экс-президент США Джордж] Буш и [экс-президент США Барак] Обама хотели ей дать статус института ООН. Ей этого не дали. Тогда она просто пока мониторит рынок природного урана, давит на Австралию, очень интересная была у них история. С Канадой противоречия, требования ограничить поставки природного урана. Второе направление, как они говорят, – разоружение тех стран, лишение их права на атомную энергетику, которые им не нравятся. Иран здесь только один из в этом списке. Сначала была Южно-Африканская Республика, потом на Алжир давление, а теперь очередь дошла и до Ирана. Это уже новый прецедент – лишить права на мирную атомную энергетику страну с помощью военной операции. Вот что главное они хотят заявил Фененко

Ранее сообщалось, что Иран в ходе переговоров с США в Исламабаде предложил заморозить обогащение урана на срок до пяти лет.