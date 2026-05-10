Финансист рассказала, как работает правило распределения доходов на три части Финансист Гогаладзе: правило 50/30/20 поможет навести порядок в финансах

Москва10 мая Вести.Формула распределения доходов 50/30/20 остается одним из самых простых и действующих способов контроля личного бюджета. Об этом "Прайму" рассказала экономист и эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе.

Согласно правилу, 50% дохода после уплаты налогов должны уходить на обязательные расходы – жилье, продукты, транспорт и лекарства. Еще 30% рекомендуется тратить на развлечения, хобби, путешествия и другие личные желания. Оставшиеся 20% стоит направлять на финансовые цели: создание подушки безопасности, инвестиции или погашение долгов.

Это хороший старт для новичков. Не нужно заводить 100 категорий в Excel, достаточно всего трех цифр. Вы не лишаете себя радостей жизни, поэтому риск "сорваться" и потратить все гораздо ниже отметила эксперт

При этом Гогаладзе указала и на недостатки системы. По ее словам, в крупных городах обязательные расходы могут превышать 50% дохода, а 20% на накопления может быть недостаточно для тех, кто хочет быстрее достичь финансовой независимости.