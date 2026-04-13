Москва13 апр Вести.Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ждала всего 17 минут, чтобы выразить радость по поводу сокрушительного поражения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на национальных выборах.

Так издание Politico прокомментировало публикацию фон дер Лейен в социальной сети X, которая появилась всего через 17 минут после того, как Орбан признал проигрыш своему сопернику от оппозиции Петеру Мадьяру.

Позднее действующий премьер-министр Венгрии выступил на митинге своих сторонников в Будапеште и заверил, что вместе с партией "Фидес" продолжит служить стране, находясь в оппозиции.