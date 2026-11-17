Фрагменты отделяющихся частей ракеты-носителя "Союз-2.1б" обнаружены в Якутии В Якутии обнаружены фрагменты отделяющихся частей ракеты-носителя "Союз-2.1б"

Москва17 ноя Вести.В Республике Саха (Якутия) продолжаются мероприятия по обеспечению безопасности населения в районах падения отделяющихся частей ракеты-носителя "Союз-2.1б", а также их вывозу. Об этом в MAX сообщил республиканский оперштаб.

На сегодняшний день Вилюйская рабочая группа ЦЭНКИ НИИ-СК совместно со спасателями Службы спасения РС(Я) провели аэровизуальное обследование. Обнаружены фрагменты отделяющихся частей, ведутся работы по их вывозу говорится в мессенджере

Работы проводятся в штатном режиме. Главная цель мероприятий - обеспечить полную безопасность жителей республики и оперативно очистить районы от упавших фрагментов.

Ранее стало известно, что 14 ноября 2026 года в 10.16 (якт) с космодрома "Восточный" была успешно запущена ракета-носитель "Союз-2.1б".