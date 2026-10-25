FT: капитализация крупнейших люксовых брендов Европы упала на 251 млрд евро FT: капитализация знаменитых люксовых брендов Европы рухнула на 251 млрд евро

Москва25 окт Вести.Рыночная стоимость крупнейших европейских компаний по производству люксовых изделий, одежды и обуви упала с начала 2026 года на 251 млрд евро из-за снижения спроса в Китае, сообщает газета The Financial Times (FT).

Речь идет о шести крупнейших компаниях, акции которых представлены на биржах, - Kering (бренды Gucci, Saint Laurent, Balenciaga и другие), Richemont, Prada, Moncler, LVMH и Hermes.

Самое заметное падение стоимости акций отмечено у LVMH и Hermes, рыночная капитализация которых уменьшилась на 131,6 млрд и 93,3 млрд евро соответственно.

Спрос со стороны китайских покупателей служил главным источником роста люксовой отрасли, однако затяжной спад на рынке недвижимости и слабая динамика фондового рынка плохо влияют на продажи товаров люксовых брендов.