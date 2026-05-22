Москва22 маяВести.На Чонской группе месторождений в Восточной Сибири началась полномасштабная добыча нефти, об этом сообщила группа "Газпром".
В состав Чонской группы входят Игнялинский, Тымпучиканский и Вакунайский лицензионные участки, разработкой занимается ПАО "Газпром нефть".
Введенный в эксплуатацию производственный комплекс включает более 150 инфраструктурных объектов. Самые крупные из них - установка подготовки нефти, нефтепровод и приемо-сдаточный пункт (ПСП), две электростанции собственных нужд. Подготовленная нефть поступает на ПСП и далее направляется в трубопроводную систему "Восточная Сибирь - Тихий океан"говорится в сообщении
Отмечается, что после выхода комплекса на полную мощность в ВСТО будет ежегодно поставляться до 2 млн тонн нефти.
По данным "Газпром", геологические запасы нефти Чонской группы месторождений превышают 1,3 млрд тонн.
Ранее сообщалось, что Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН выявил в Забайкалье перспективные месторождения нефти и газа.