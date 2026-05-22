Полномасштабная добыча нефти началась на Чонской группе в Восточной Сибири

"Газпром нефть" начала добычу нефти на Чонской группе в Восточной Сибири Полномасштабная добыча нефти началась на Чонской группе в Восточной Сибири

Москва22 мая Вести.На Чонской группе месторождений в Восточной Сибири началась полномасштабная добыча нефти, об этом сообщила группа "Газпром".

В состав Чонской группы входят Игнялинский, Тымпучиканский и Вакунайский лицензионные участки, разработкой занимается ПАО "Газпром нефть".

Введенный в эксплуатацию производственный комплекс включает более 150 инфраструктурных объектов. Самые крупные из них - установка подготовки нефти, нефтепровод и приемо-сдаточный пункт (ПСП), две электростанции собственных нужд. Подготовленная нефть поступает на ПСП и далее направляется в трубопроводную систему "Восточная Сибирь - Тихий океан" говорится в сообщении

Отмечается, что после выхода комплекса на полную мощность в ВСТО будет ежегодно поставляться до 2 млн тонн нефти.

По данным "Газпром", геологические запасы нефти Чонской группы месторождений превышают 1,3 млрд тонн.

Ранее сообщалось, что Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН выявил в Забайкалье перспективные месторождения нефти и газа.