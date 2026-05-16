Москва16 маяВести.Уличные бои идут в селе Шийковка Харьковской области, сообщил начальник Генштаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов.
Герасимов проинспектировал соединения и воинские части группировки войск "Запад", информирует Минобороны РФ.
Он сообщил, в частности, об освобождении Кутьковки и села Боровая, а также боях в Великой Шапковке.
Продолжаются уличные бои в Шийковке, где более половины территории поселка контролируется нашими штурмовыми подразделениямисказал Герасимов
Днем ранее российское военное ведомство сообщало, что ВС РФ освободили Чаривное в Запорожской области и Чайковку в Харьковской области.