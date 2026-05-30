Москва30 мая Вести.Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) выступила за прагматичный подход к восстановлению экономических связей в случае возвращения европейских компаний на российский рынок. Глава ассоциации Тадзио Шиллинг в интервью РБК заявил, что обеим сторонам необходимо отказаться от взаимных упреков и начать диалог "с чистого листа".

Будет ли учитываться фактор, кто и как себя вел в прошлом? Когда мы идем на восстановление, на перестройку отношений, перемирие, невозможно смотреть в прошлое и говорить: "А ты вот так неправильно делал!" Это как супружеская ссора: если муж и жена хотят помириться, надо мириться

Он признал, что на сегодняшний день подобные дискуссии имеют преимущественно "теоретический характер", однако подчеркнул, что в АЕБ сохраняется долгосрочный позитивный настрой на восстановление взаимодействия на принципах взаимной выгоды.