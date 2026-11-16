Москва16 ноя Вести.На плечах писателей-фронтовиков лежит большая ответственность за будущие поколения. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал глава ДНР Денис Пушилин.

Накануне Пушилин встретился с участниками фестиваля "Звезды над Донбассом". Он назвал эту встречу важной и теплой, а также отметил, что мероприятие позволило обменяться мнениями и подходами.

Здесь высказали свои рекомендации писатели-фронтовики ввиду того, что они видят очень много. Слава Богу, есть возможность у них и писать, но здесь я со своей стороны постарался донести, что на их плечах очень большая ответственность, в том числе потому, что от того, как они напишут, насколько они изложат это для разных категорий возрастных – потому что очень важно и взрослым, и детям получать необходимую информацию в удобном виде... будет зависеть, как будет восприниматься все, что сейчас происходит сказал Пушилин

Он добавил, что одна из важных тем – сплоченность людей.

Одна из немаловажных тем – это то, что как наша страна, а с учетом того, что она очень многогранна, и несмотря на то, что все-таки русский народ является у нас государствообразующим, но тем не менее в одном окопе у нас люди всех национальностей. У нас люди разных вероисповеданий и действуют плечом к плечу. И в чем эта сила, как это проявляется, что этому способствует. Вот в том числе и в литературе нашей наши писатели это все воспроизводят отметил глава ДНР

Также он подчеркнул, что современные писатели работают на следующие поколения.

Очень важно было это подчеркнуть, потому что сейчас то, что они делают, это работа не в стол, уже, наверное, [не только] на нынешнее поколение – это работа на следующие десятилетия, на следующие поколения сказал Пушилин

Кроме того, глава региона попросил писателей обратить внимание на феномен "Русской весны".

Попросил их со своей стороны уделить внимание вот такому феномену "Русской весны". Как это получалось в 2014 году? Как в Донбассе получилось объединиться, несмотря на все вызовы и несмотря на то, что необходимо было где-то действовать вне логики, инстинктов самосохранения. И здесь вот наша цель, наша мечта, которая была – стать частью большой страны, вот как она прошла через эти годы, с 2014 по 2022 год, как наши жители это выдержали. И важно, чтобы это было описано в том числе и в литературе указал он

Пушилин добавил, что на встрече писатели акцентировали внимание на необходимости обучения для них.

Ранее глава ДНР отметил, что до победы России в спецоперации осталось совсем немного.