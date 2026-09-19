Москва19 сен Вести.Тверской районный суд Москвы отправил генерального директора компании-производителя косметики Mixit Олега Пая под домашний арест, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в мессенджере MAX.

Тверской районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 18 октября 2026 года в отношении Пай Олега Владимировича, обвиняемого в покушении на мошенничество, совершенное в составе группы лиц в особо крупном размере