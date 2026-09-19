Гендиректора косметики Mixit задержали по подозрению в крупном мошенничестве

Гендиректора косметики Mixit подозревают в мошенничестве в особо крупном размере Гендиректора косметики Mixit задержали по подозрению в крупном мошенничестве

Москва19 сен Вести.Генеральный директор компании-производителя косметики Mixit Олег Пай подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Пай задержан, он подозревается по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) отмечается в сообщении

В электронной базе данных Тверского суда Москвы отмечается, что заседание по вопросу избрания гендиректору домашнего ареста состоится 19 сентября.

Российский бренд косметики Mixit Олег Пай основал вместе с женой Еленой Назаровой в 2014 году. Чистая прибыль компании по итогам 2025 года составила 3,5 миллиарда рублей.