SHOT: гендиректор бренда косметики MIXIT Олег Пай задержан в Москве SHOT: гендиректора MIXIT Олега Пая задержали по подозрению в мошенничестве

Москва19 сен Вести.Генеральный директор бренда косметики MIXIT Олег Пай задержан в Москве по подозрению в мошенничестве с использованием судебного положения, сообщил канал SHOT в мессенджере МАХ.

Сегодня (19 сентября – ред.) днем пройдет судебное заседание, на котором будет определена мера пресечения для задержанного написали в источнике

В феврале 2026 года в офисе MIXIT, а также у руководителей компании - в том числе соосновательницы Елены Назаровой и самого Олега Пая – прошли обыски, написали в SHOT.