Москва19 сенВести.Генеральный директор бренда косметики MIXIT Олег Пай задержан в Москве по подозрению в мошенничестве с использованием судебного положения, сообщил канал SHOT в мессенджере МАХ.
Сегодня (19 сентября – ред.) днем пройдет судебное заседание, на котором будет определена мера пресечения для задержанногонаписали в источнике
В феврале 2026 года в офисе MIXIT, а также у руководителей компании - в том числе соосновательницы Елены Назаровой и самого Олега Пая – прошли обыски, написали в SHOT.