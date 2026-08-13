В Москве менеджер склада "Золотого яблока" арестован по статье о госизмене

В Москве арестован менеджер склада "Золотого яблока" по делу о госизмене В Москве менеджер склада "Золотого яблока" арестован по статье о госизмене

Москва13 авг Вести.В Москве Мещанский суд арестовал менеджера склада магазина косметики "Золотого яблока". Мужчина проходит по уголовному делу о государственной измене, передает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

По имеющимся данным, 12 августа Евгений Колодий, гражданин России 1994 года рождения, менеджер склада ООО "Золотое Яблоко", заключен под стражу по статье 275 УК РФ.

Также известно, что ранее фигуранта неоднократно подвергали административному аресту за мелкое хулиганство, например, за мат на парковке "Многофункционального миграционного центра".