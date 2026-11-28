Глава МИД Турции осудил насилие по отношению к болельщикам "Бешикташа" в Батуми Глава МИД Турции Хакан Фидан осудил насилие к болельщикам "Бешикташа" в Батуми

Москва28 ноя Вести.Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан назвал неприемлемым насилие по отношению к болельщикам стамбульского футбольного клуба "Бешикташ" в Батуми, где во время матча с израильским "Хапоэлем" в рамках Лиги Европы произошли беспорядки. По его словам, эта ситуация не соответствующими уровню отношений между Анкарой и Тбилиси.

Это крайне неприемлемая для нас ситуация. Она не соответствует уровню отношений между нашими двумя странами. Мы не можем мириться с таким отношением к нашим зрителям. Я верю, что они [в Грузии] поняли наши послания по этому вопросу говорится в заявлении Фидана, которое распространил МИД Турции

Ранее сообщалось, что 26 ноября в Батуми между грузинской полицией и болельщикам турецкого клуба "Бешикташ", развернувшими палестинские флаги во время матча Лиги Европы УЕФА с израильским "Хапоэлем", произошло столкновение. Полицейские попытались помешать демонстрации флагов и применили перцовый газ против болельщиков. Матч был прерван на 30 минут.