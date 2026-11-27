"Бешикташ" обыграл "Хапоэль" в прерванном из-за беспорядков матче ЛЕ Израильский "Хапоэль" проиграл "Бешикташу" в прерванном из-за беспорядков матче

Москва27 ноя Вести.Турецкий футбольный клуб "Бешикташ" обыграл израильский "Хапоэль" в матче пятого тура общего этапа футбольной Лиги Европы (ЛЕ).

Встреча в Грузии завершилась со счетом 2:1. В составе клуба из Турции по одному голу забили Жуниор Олайтан и Оркун Кекчю. В составе проигравшей команды отличился Джейвон Ист.

Игра оказалась прервана на 35 минут из-за массовых беспорядков, которые начались на трибунах в середине первого тайма. Фанаты "Бешикташа" ломали и бросали кресла.

"Бешикташ" набрал десять очков и поднялся на седьмое место в общей таблице.

У "Хапоэля" в активе одно очко, команда идет на предпоследнем, 35-м месте.