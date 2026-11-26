Полиция Грузии и фанаты "Бешикташа" столкнулись из-за флага Палестины в Батуми

Грузинская полиция и турецкие фанаты столкнулись из-за флага Палестины Полиция Грузии и фанаты "Бешикташа" столкнулись из-за флага Палестины в Батуми

Москва26 ноя Вести.Между грузинской полицией и болельщикам турецкого футбольного клуба "Бешикташ", развернувшими палестинские флаги во время матча Лиги Европы УЕФА с израильским "Хапоэлем", произошло столкновение, сообщает новостной портал Clash Report.

Отмечается, что фанаты "Бешикташа" развернули флаги Палестины на трибунах во время игры против команды "Хапоэл" из израильского города Беэр-Шева. Полицейские попытались помешать демонстрации флагов и применили перцовый газ против болельщиков.

Согласно сообщению агентства Reuters, матч был прерван на 30 минут. После паузы игра продолжилась.

По данным турецкого телевидения, фанаты "Бешикташа" скандировали "Долой Израиль".

Министр молодежи и спорта Турции Осман Ашкын Бак осудил действия грузинских силовиков, назвав их вмешательство несоразмерным. Он пообещал добиваться защиты прав турецких болельщиков.

С осуждением действий полиции также выступили турецкие футбольные клубы "Галатасарай", "Фенербахче" и "Трабзонспор". Они обвинили грузинских силовиков в чрезмерном применении силы.

По информации израильского телеканала N12 , турецкие болельщики ломали кресла, бросали их в сторону поля и вступили в столкновения с охраной.