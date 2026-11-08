Болельщики "Де Графсхапа" заблокировали автобус своей команды и сорвали матч

В Нидерландах болельщики сорвали матч "Витесса" и "Де Графсхапа" Болельщики "Де Графсхапа" заблокировали автобус своей команды и сорвали матч

Москва8 ноя Вести.Матч 14-го тура второго дивизиона Нидерландов между клубами "Витесс" и "Де Графсхап" был перенесен из-за поведения болельщиков. Об этом сообщает телеканал NOS.

Фанаты "Де Графсхапа" выразили протест против решения комиссии по безопасности в Арнеме запретить им посещение стадиона "Гелредом". Ключевым условием прохода гостевых болельщиков на трибуны являлся показ баннеров, плакатов и флагов перед игрой. Поклонников "Де Графсхапа" это не устроило.

Обиженные фанаты заблокировали автобус любимой командой в Дутинхеме, не позволив футболистам отправиться на матч.

Позже было принято решение о переносе встречи. О новых сроках проведения игры между "Витессом" и "Де Графсхапом" пока ничего не сообщается.