Злоумышленники нарушили железнодорожное сообщение в Нидерландах Железнодорожное сообщение в Нидерландах нарушили диверсанты

Москва15 сен Вести.Нидерландский оператор железнодорожной инфраструктуры ProRail заявил о вероятном саботаже как причине массовых сбоев в движении поездов 15 сентября. Соответствующее сообщение разместила пресс-служба оператора.

В материале сказано, что масштабный технический сбой привел к серьезным нарушениям железнодорожного сообщения в центре и на севере страны. Проблемы были зафиксированы в 05:30 утра по местному времени (06:30 по московскому).

По информации оператора, причиной произошедшего могли стать намеренные действия, включая саботаж. На путях были найдены некие предметы, которые, как предполагается, были специально там размещены.

В результате были задержаны или отменены поезда, также увеличено время в пути.

В настоящее время сотрудники расчищают пути. По мере возможностей на отдельных участках будет восстанавливаться движение поездов, точные даты полного восстановления пока неизвестны.