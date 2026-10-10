УЕФА наказал сборную Сербии за расизм болельщиков УЕФА обязал Сербию провести матч против Германии без зрителей из-за расизма

Москва10 окт Вести.Контрольно-этический и дисциплинарный орган Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал сборную Сербии на 129,5 тыс. евро и обязал провести матч против национальной сборной Германии без зрителей из-за расизма сербских болельщиков, сообщает УЕФА и Федерация футбола Сербии в соцсети Х.

Решение принято после происшествий, которые случились на матчах Сербии против Греции 24 сентября и против Нидерландов 27 сентября.

Сборная Сербии по футболу сыграет матч Лиги наций против Германии 13 ноября дома с ограниченным количеством зрителей в соответствии с решением дисциплинарного и этического комитета УЕФА. За расистское и дискриминационное поведение болельщиков Футбольная ассоциация Сербии оштрафована на 50 тыс. евро и получила наказание в виде одного домашнего матча без зрителей отмечает УЕФА

Всего сборная Сербии получила штрафов на 129,5 тыс. евро, а также условный запрет на продажу билетов на один из ближайших выездных матчей команды с испытательным сроком на два года.

Сборная Сербии не набрала ни одного очка, потерпев четыре поражения в четырех стартовых матчах в группе 2 лиги A Лиги наций. Сербы дважды проиграли голландцам (1:2, 1:2), они также уступили немцам (0:2) и грекам (1:2).

Между тем, 6 октября молодежная сборная России по футболу (игроки не старше 21 года) провела товарищеский матч с командой Сербии. Игра прошла в сербском городе Стара-Пазова и закончилась со счетом 2:1 в пользу молодежной сборной Сербии.

До этого юношеская сборная России по футболу (игроки до 17 лет) в рамках осеннего учебно-тренировочного сбора обменялась победами в двух товарищеских встречах с командой Сербии (2:3, 2:0).