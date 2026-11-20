Москва20 ноя Вести.Наказание сербских футбольных фанатов – это безобразный случай, считает патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Непонятно, что происходит в голове у УЕФА, заявил глава РПЦ в документальном фильме Андрея Медведева "Отец", сообщает ИС "Вести".

Речь идет о мозаике с изображением Симеона Мироточивого и надписью "Пусть наша вера приведет вас к победе", которую болельщики сложили на матче "Црвены Звезды" с французским "Лиллем". УЕФА оштрафовал сербский клуб на 95,5 тысяч долларов.

Я скажу, что это безобразный случай. Что там в голове у УЕФА происходит – непонятно. Абсолютно непонятно. Почему убежденность в том, что наша вера дает нам такую силу, что мы, может быть, и матч выиграем, почему это должно исключаться из общественного пространства? Если бы это были, простите, люди с Ближнего Востока, принадлежащие к иной религии, никто бы им даже замечания не посмел сделать. А почему же здесь вот именно так? Очень такой неприятный инцидент, который свидетельствует об определенных антиправославных настроениях, которые не могут, конечно, не быть связаны и с политическими взглядами людей считает патриарх

Фильм "Отец" снят к 80-летию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.