"Торпедо" может провести до трех матчей на нейтральном поле из-за драки фанатов "Торпедо" грозит закрытие нового стадиона на три матча из-за драки фанатов

Москва28 ноя Вести.Московскому "Торпедо" грозит проведение до трех ближайших домашних матчей на нейтральном поле из-за массовой драки фанатов, произошедшей на встрече первенства Первой лиги России против "СКА-Хабаровск". Об этом говорится в регламенте проведения соревнований Российского футбольного союза (РФС).

Матч 20-го тура прошел в пятницу, 27 ноября, в Москве на заново открытом стадионе имени Эдуарда Стрельцова и завершился победой хозяев со счетом 2:0. В концовке первого тайма на трибунах вспыхнула массовая драка между фанатами "Торпедо" и ЦСКА, пришедшими поддержать хабаровский клуб. До этого болельщики с гостевой трибуны забрасывали снежками вратаря "Торпедо" Ростислава Солдатенко, также в него кинули стеклянной бутылкой.

Согласно 115-й статье дисциплинарного регламента, за нарушения общественного порядка на стадионе во время матча, которые сопровождаются драками болельщиков, клубу грозит проведение от одного до трех ближайших домашних матчей на нейтральном поле или при закрытых для зрителей трибунах, а также штраф в 100 тыс. руб.

При этом, по 101-й статье регламента, если беспорядки возникли из-за отсутствия должных мер безопасности со стороны клуба, то запрет для принимающей стороны может достигнуть пяти матчей.

Новый стадион "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова был открыт 7 ноября. В первом матче на арене "черно-белые" победили нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 1:0.