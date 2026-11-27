Москва27 ноя Вести.Во время футбольного матча 20-го тура Первой лиги между московским "Торпедо" и "СКА-Хабаровском" на стадионе имени Эдуарда Стрельцова произошла массовая драка болельщиков. Видео инцидента распространяется в социальных сетях.

По ходу встречи фанаты обменивались оскорбительными кричалками и бросали на поле посторонние предметы. На 38-й минуте в сторону вратаря автозаводцев Ростислава Солдатенко полетела стеклянная бутылка. В добавленное к первому тайму время главный арбитр Ефим Рубцов дал свисток на перерыв до розыгрыша углового у ворот хабаровчан — к этому моменту "Торпедо" вело 1:0.

В компенсированное время группа зрителей из гостевого сектора перебралась на трибуны болельщиков "Торпедо", где завязалась драка. Болельщики также бросали друг в друга снежками. По словам комментатора, в потасовке участвовали фанаты "Торпедо" и ЦСКА, пришедшие поддержать хабаровскую команду. Диктор стадиона призвал зрителей к спокойствию и предупредил о возможном досрочном завершении матча.

Уважаемые болельщики! Убедительно просим вас соблюдать установленные правила поведения на стадионе, уважительно относиться друг к другу и с пониманием реагировать на требования сотрудников службы безопасности. Благодарим за понимание и содействие в обеспечении безопасности и комфорта всех зрителей! говорится в сообщении "Торпедо" в Telegram-канале, опубликованном по ходу первого тайма

По информации журналиста Ивана Карпова, в конфликт вмешались сотрудники Росгвардии. Появились предварительные сообщения о работе медиков на стадионе. Официальных данных о числе задержанных и пострадавших пока нет.