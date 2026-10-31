ЭСК признала ошибку судьи Левникова в матче ЦСКА и "Спартака" ЭСК РФС: судья Левников ошибочно не удалил Глебова в матче ЦСКА — "Спартак"

Москва31 окт Вести.Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза признала ошибочным решение главного арбитра Кирилла Левникова не удалять игрока ЦСКА Кирилла Глебова в матче 12-го тура чемпионата страны против "Спартака". Об этом сообщается на сайте РФС.

Инцидент произошел в первом тайме встречи, которая завершилась победой армейцев со счетом 2:0. Недовольный решением судьи после единоборства с игроком "Спартака" Русланом Литвиновым, Глебов толкнул ассистента главного арбитра Дмитрия Ермакова в спину. Левников показал футболисту желтую карточку. Глава департамента судейства РФС Милорад Мажич после игры пояснил, что помощник судьи расценил это как неспортивное поведение, а не агрессивное.

Кирилл Глебов, недовольный решением судьи не назначать штрафной удар в пользу его команды, совершает физическое воздействие на помощника судьи, толкая его в спину. Помощник судьи проинформировал главного арбитра о том, что Глебов совершил неспортивное поведение и должен быть наказан желтой карточкой. Правильное решение - красная карточка указано в решении комиссии

Также ЭСК РФС признала правильным решение Левникова не удалять капитана ЦСКА Ивана Облякова.

Контакт с соперником был частичным (вскользь), сила воздействия невысокая. Нет применения чрезмерной силы. Судье следовало вынести желтую карточку отмечается в решении комиссии

Помимо этого, по итогам матча между "Факелом" и московской "Родиной" (0:1) ЭСК РФС признала ошибочным решение арбитра Ивана Абросимова назначить пенальти в ворота воронежской команды.