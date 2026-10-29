УЕФА оштрафовал Финляндию за поведение фанатов на матче с Белоруссией

УЕФА наказал Финляндию за поведение болельщиков на матче с Белоруссией УЕФА оштрафовал Финляндию за поведение фанатов на матче с Белоруссией

Москва29 окт Вести.Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Футбольную ассоциацию Финляндии на 30 тыс. евро по итогам матча второго тура группового этапа Лиги наций, сообщает пресс-служба Белорусской федерации футбола (АБФФ).

Игра прошла 29 сентября в Хельсинки и закончилась со счетом 0:0.

Из общей суммы 10 тыс. евро приходятся на нарушение порядка во время исполнения государственных гимнов. Еще 20 тыс. евро составил штраф за демонстрацию болельщиками сообщений, не соответствующих характеру спортивного мероприятия.

Поводом для разбирательства стало обращение АБФФ, которая указала на материалы политического и провокационного характера на трибунах.

Ранее контрольно-этический и дисциплинарный орган УЕФА оштрафовал сборную Сербии на 129,5 тыс. евро и обязал провести матч против национальной сборной Германии без зрителей из-за расизма сербских болельщиков.