Москва25 сен Вести.Нападающий сборной Израиля по футболу Саед Абу-Фархи получил вторую желтую карточку после празднования гола и был удален с поля.

Инцидент произошел в матче Лиги наций против национальной команды Австрии. На 55-й минуте Абу-Фархи, тремя минутами ранее получивший желтую карточку за неспортивное поведение, сравнял счет. Он взял в руки угловой флажок и сымитировал стрельбу из оружия. Арбитр отреагировал на это демонстрацией футболисту второй желтой карточки и удалением его с поля.

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу австрийцев.

Ранее сотрудник стадиона наехал газонным катком на экс-футболиста сборной Англии и игрока таиландского клуба "Прачуап" Андроса Таунсенда. Инцидент произошел во время предматчевой разминки перед гостевой игрой чемпионата Таиланда против "Паттани".