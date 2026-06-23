Главный офис АО "Туполев" переместится из Москвы в Казань АО "Туполев" изменит юридический адрес с московского на казанский

Москва23 июн Вести.Юридический адрес конструкторского бюро АО "Туполев" сменится с московского на казанский. Об этом сообщает "БИЗНЕС Online".

По данным издания, центральное конструкторское бюро в столице станет филиалом, такое решение приняли акционеры Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) после поручения президента РФ Владимира Путина о переезде крупных государственных компаний в регионы.

Эксперты сходятся во мнении, что в Казань может переехать лишь юридический адрес компании, а не весь коллектив конструкторов и инженеров, насчитывающий около 1,5 тыс. человек в Москве говорится в публикации

При этом, как уточняет издание, комплекс зданий на набережной Академика Туполева освободится и может быть продано для получения дополнительных средств. Тем не менее, этот вопрос еще не решен и здания могут сохранить, если так захотят органы управления обществом.