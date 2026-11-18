Москва18 ноя Вести.Главой Большеуковского района Омской области стал участник специальной военной операции России на Украине Анатолий Чирков. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

Вступает в должность главы Большеуковского района Анатолий Александрович Чирков, который прошел обучение в нашем региональном проекте "ПРОдвижение ГЕРОЕВ". Уверен, в его лице муниципалитет получит руководителя, умеющего добиваться поставленных целей. За плечами Анатолия Александровича настоящий боевой опыт в зоне СВО написал Хоценко в мессенджере МАХ

Он пожелал Чиркову успехов и поддержки со стороны местных жителей, выразив надежду, что под его руководством район ждет новый этап развития.