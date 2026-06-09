© ГУ МЧС России по Ленинградской области в MAX

Игра в горящие "истребители" стала причиной пожара в квартире в Мурине

Горящими бумажными самолетиками ребенок из Мурино сжег квартиру соседей Игра в горящие "истребители" стала причиной пожара в квартире в Мурине

Москва9 июн Вести.Причиной пожара, во время которого полностью выгорела квартира в многоэтажке в Мурине, стала детская игра в горящие самолетики. Об этом сообщает Baza.

Очевидцы рассказали, что мальчик поджигал бумажные самолетики и ими "атаковал" нижние этажи.

"Истребители" полностью уничтожили помещение и имущество… Хозяйка … жилья Анна рассказала, что в момент возгорания в квартире находились ее дочь и домашние животные сказано в сообщении

К счастью, они смогли спастись, но квартира выгорела полностью. В настоящее время семья живет у друзей, а родители предполагаемого виновника пожара дают объяснения правоохранителям.