Москва9 июнВести.Причиной пожара, во время которого полностью выгорела квартира в многоэтажке в Мурине, стала детская игра в горящие самолетики. Об этом сообщает Baza.
Очевидцы рассказали, что мальчик поджигал бумажные самолетики и ими "атаковал" нижние этажи.
"Истребители" полностью уничтожили помещение и имущество… Хозяйка … жилья Анна рассказала, что в момент возгорания в квартире находились ее дочь и домашние животныесказано в сообщении
К счастью, они смогли спастись, но квартира выгорела полностью. В настоящее время семья живет у друзей, а родители предполагаемого виновника пожара дают объяснения правоохранителям.