Москва26 мая Вести.Гоша Куценко получил звание "Заслуженный работник культуры Псковской области", нагрудный знак ему врачил губернатор региона Михаил Ведерников, об этом чиновник сообщил в своем MAX-канале.

Ведерников пояснил, что принял решение присвоить почетное звание "Заслуженный работник культуры Псковской области" актеру, режиссеру, сценаристу и общественному деятелю, Заслуженному артисту России и большому другу региона Гоше Куценко.

С глубоким уважением вручил нагрудный знак написал Ведерников

Он поблагодарил актера за внимание к Псковской области, за большой личный вклад в организацию и проведение культурных и гуманитарных проектов в нашем регионе.