Минобороны Кувейта: два гражданина Италии погибли при ударе иранских БПЛА

Граждане Италии погибли при атаке БПЛА в Кувейте Минобороны Кувейта: два гражданина Италии погибли при ударе иранских БПЛА

Москва26 ноя Вести.В Кувейте в результате атаки беспилотников погибли двое граждан Италии, еще два человека получили ранения. Об этом со ссылкой на кувейтское военное ведомство сообщает телеканал Al Jazeera.

Как отмечается в сообщении, итальянцы скончались от осколочных ранений. По данным Минобороны Кувейта, ранения также получили гражданин Кувейта и гражданин Пакистана — их доставили в больницу.

Глава МИД Италии Антонио Таяни подтвердил, что несколько иранских дронов атаковали военные объекты Кувейта, где находились два итальянских специалиста из оборонной компании Rheinmetall Italia.

Произошел мощный взрыв, и, согласно сообщениям, поступившим к нам из Кувейта, оба наших соотечественника, к сожалению, погибли приводит его слова агентство АНСА

Таяни заявил, что Италия подаст протест в посольство Ирана в Риме. Премьер-министр страны Джорджа Мелони выразила соболезнования семьям погибших.

МИД Кувейта решительно осудил атаку, назвав произошедшее "вопиющим нарушением суверенитета страны" и серьезным нарушением международного права. Иран, в свою очередь, отрицает причастность к инциденту. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с кувейтским коллегой Джабером ас-Сабахом заявил, что "Иран не имеет никакого отношения к этому инциденту".