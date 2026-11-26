Тегеран заявил о непричастности к гибели двух граждан Италии в Кувейте

В МИД Ирана отвергли причастность к атаке дрона в Кувейте с гибелью итальянцев Тегеран заявил о непричастности к гибели двух граждан Италии в Кувейте

Москва26 ноя Вести.Иран не имеет никакого отношения к удару беспилотника в Кувейте, приведшему к гибели двух граждан Италии, а обвинения в адрес Тегерана безосновательны.

Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи в телефонном разговоре с главой МИД Италии Антонио Таяни, передает пресс-служба иранского МИД.

Аракчи выразил соболезнования народу и правительству Италии и подчеркнул готовность Тегерана взаимодействовать с Римом и властями Кувейта для установления истинного источника атаки.

Ранее иранский дипломат провел переговоры с главой МИД Кувейта шейхом Джаррахом Джабером аль-Ахмедом ас-Сабахом, предложив провести совместное расследование происшествия.