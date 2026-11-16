Лавров: ФРГ не доказала, что в аэропорту Лейпцига упали дроны РФ Лавров: ФРГ не доказала, что в аэропорту Лейпцига упали российские дроны

Москва16 ноя Вести.Германия не привела никаких доказательств того, что дроны, упавшие в августе 2026 года вблизи Лейпцига, принадлежали Российской Федерации. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью ИС "Вести" и ТАСС.

По беспилотнику никакого судебного разбирательства не было. И никто не доказал, что это был российский беспилотник. Объявили просто и все, что вот это сделали русские, мы выгоняем их дипломатов и их культурный центр рассказал Лавров гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову

Инцидент с дроном произошел в аэропорту Лейпцига в ночь на 5 августа. Сообщается, что беспилотник с взрывчаткой подлетел к украинскому самолету, который находился на стоянке. Взрывчатка не была приведена в действие. В ФРГ возложили вину за инцидент на Россию, после чего в Берлине был закрыт Русский дом, а также генконсульство в Бонне.