В Кувейте сообщили об атаке беспилотников на страну Силы ПВО Кувейта отражают атаку дронов

Москва18 ноя Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) Кувейта отражают атаку беспилотников. Об этом сообщили в Генеральном штабе армии страны.

Уточняется, что любые звуки взрывов являются следствием работы ПВО.

Кувейтские силы противовоздушной обороны в данный момент реагируют на угрозу вражеских дронов говорится в заявлении в соцсети X

Накануне портал Axios передал, что американские истребители нанесли удар по иранскому острову Кешм. Отмечалось, что удар был нанесен по объекту, с которого Исламская Республика осуществила запуск ракет.