Москва18 нояВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) Кувейта отражают атаку беспилотников. Об этом сообщили в Генеральном штабе армии страны.
Уточняется, что любые звуки взрывов являются следствием работы ПВО.
Кувейтские силы противовоздушной обороны в данный момент реагируют на угрозу вражеских дроновговорится в заявлении в соцсети X
Накануне портал Axios передал, что американские истребители нанесли удар по иранскому острову Кешм. Отмечалось, что удар был нанесен по объекту, с которого Исламская Республика осуществила запуск ракет.